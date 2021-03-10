Başkan Erdoğan'da CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

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Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, CHP'nin Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a saldırılarına ilişkin "Son haftalarda bir şey dikkatimi çekiyor. Özellikle bu CHP zihniyeti mensupları, yoğun tweet yarışındalar. Yatıyorlar, kalıyorlar damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza. Şurada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemden beri Sayın Berat Bey'in attığı adımları CHP döneminde görmek mümkün mü? Tutturmuşlar şu kadar para nerede? Bu para Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok. Kayıp varsa bunlar sizdedir." dedi.