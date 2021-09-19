Başkan Erdoğan'daan fahiş fiyat açıklaması: Ortada suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandaan-fahis-fiyat-aciklamasi-ortada-suistimal-varsa-bu-zulmun-onune-gececegiz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidiyor. Başkan Erdoğan ABD ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu. Son dönemde yaşanan fiyat ve kira artışlarına değinen Erdoğan, "Bizim atacağımız adım şu, zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerde bu denetimleri ciddi bir şekilde sürdürmek suretiyle fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız. İnşallah ABD dönüşü de bizzak kendim de ilgilenmek suretiyle üzerine gideceğiz." dedi.