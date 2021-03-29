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    Başkan Erdoğan'dan 1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi’nde önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 29.03.2021, 14:41

    Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz." dedi.

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