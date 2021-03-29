Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz.' dedi.
Başkan Erdoğan'dan 1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi’nde önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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