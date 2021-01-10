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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

    Başkan Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

    Giriş Tarihi: 10.01.2021, 16:22

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi, bu kavramın istismar edilmesine de, içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine kara propaganda için kullanılmasına da asla müsaade etmeyeceğiz. Hakkaniyet sahibi basınımızın ve gazetecilerimizin ülkemizde barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde payları olduğunun idrakiyle, milletimizin hassasiyetlerini gözeterek, doğru bilgilendirme görevini yerine getireceklerine ve demokrasimize katkıda bulunmaya devam edeceklerine inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

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