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Başkan Erdoğan'dan 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 12.12.2019, 13:23

100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''2020 programımız kapsamında ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun inşa sürecini başlatıyoruz." açıklamasında bulundu.

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