100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''2020 programımız kapsamında ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun inşa sürecini başlatıyoruz.' açıklamasında bulundu.
Başkan Erdoğan'dan 100 Bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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