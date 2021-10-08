Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biz karayolundan demiryoluna havayolundan deniz yoluna kadar ulaşımı başardık. Türkiye olarak ulaştırma ve haberleşme alanlarında 1 trilyonluk kamu yatırımını hayata geçirmiş ülkeyiz." dedi.
Başkan Erdoğan'dan 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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