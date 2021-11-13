Son dakika haberi....Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "(1915 Çanakkale Köprüsü) Önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete açacağız." dedi.
Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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