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    Başkan Erdoğan'dan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 06.09.2021, 12:03

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığında kurduğumuz dijital altyapı ile okullarımızdaki süreçleri, hastalığın seyrini yakından izliyoruz, izleyeceğiz. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız." dedi.

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