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    Başkan Erdoğan'dan 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 03.09.2021, 12:08

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımızı akranlarıyla birlikte en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız. Gerekli her türlü tedbiri alarak çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz." dedi.

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