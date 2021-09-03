Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımızı akranlarıyla birlikte en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız. Gerekli her türlü tedbiri alarak çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan'dan 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.