Başkan Erdoğan, Twitter hesabından 23 Nisan paylaşımı yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutlayan Başkan Erdoğan, ''Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir.'' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı! ''Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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