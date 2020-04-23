  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı! ''Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir''

    Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı! ''Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir''

    Giriş Tarihi: 23.04.2020, 19:51

    Başkan Erdoğan, Twitter hesabından 23 Nisan paylaşımı yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutlayan Başkan Erdoğan, ''Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki; Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir.'' ifadelerini kullandı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı! ''Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 23 Nisan paylaşımı
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 23 Nisan paylaşımı
    Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır?
    Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır?
    Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri: Çocuklara seslendiler
    Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri: Çocuklara seslendiler
    Türk Yıldızları'nın 23 Nisan gösterisi nefes kesti!
    Türk Yıldızları'nın 23 Nisan gösterisi nefes kesti!
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
    Bakan Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
    Bakan Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
    Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri: Çocuklara seslendiler
    Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri: Çocuklara seslendiler
    Türk Yıldızları'nın 23 Nisan gösterisi nefes kesti!
    Türk Yıldızları'nın 23 Nisan gösterisi nefes kesti!
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
    Bakan Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
    23 Nisan için ilk tören Anıtkabir'de! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk anı defterini imzaladı
    23 Nisan için ilk tören Anıtkabir'de! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk anı defterini imzaladı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı