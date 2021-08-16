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    Başkan Erdoğan'dan 26 fabrikanın açılış töreninde önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 16.08.2021, 15:30

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde önemli açıklamlarda bulundu Başkan Erdoğan; "Açılışını yaptığımızı bu tesislerin ortak bir özelliği bulunuyor. Bu fabrikaların tamamı salgın sürecinde yatırımlarını tamamlayarak faaliyete geçmiştir." dedi

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