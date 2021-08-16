Başkan Erdoğan'dan 26 fabrikanın açılış töreninde önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-26-fabrikanin-acilis-toreninde-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde önemli açıklamlarda bulundu Başkan Erdoğan; "Açılışını yaptığımızı bu tesislerin ortak bir özelliği bulunuyor. Bu fabrikaların tamamı salgın sürecinde yatırımlarını tamamlayarak faaliyete geçmiştir." dedi