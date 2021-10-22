Başkan Erdoğan'dan 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na video mesaj

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-4-uluslararasi-necmettin-erbakan-ve-milli-gorus-sempozyumuna-video-mesaj" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu"na video mesaj yoluyla katıldı. Başkan Erdoğan, "Erbakan Hocamız yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya diyerek sembolleştirdiği davasına son nefesine kadar sahip çıkmıştır" dedi.