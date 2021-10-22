Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu"na video mesaj yoluyla katıldı. Başkan Erdoğan, "Erbakan Hocamız yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya diyerek sembolleştirdiği davasına son nefesine kadar sahip çıkmıştır" dedi.
Başkan Erdoğan'dan 4. Uluslararası Necmettin Erbakan ve Milli Görüş Sempozyumu'na video mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.