Başkan Erdoğan, Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenen 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreninde konuştu. Erdoğan, "Gazanız mübarek, yolunuz açık, atışlarınız isabetli, yüreğiniz ferah, zaferiniz bol, Allah yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'nde önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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