  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde önemli mesajlar

    Başkan Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 05.06.2021, 16:26

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Son dönemde Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj sorunlarının kaynağı arıtılmadan denize bırakılan atık sulardır." dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'de orman yangını
    İzmir'de orman yangını
    Başkan Erdoğan'dan serebral palsi hastası Merve'ye video mesaj
    Başkan Erdoğan'dan serebral palsi hastası Merve'ye video mesaj
    CHP'li Sezgin Tanrıkulu Türkiye'yi Filistinlilere karşı katliam yapan İsrail ile bir tuttu
    CHP'li Sezgin Tanrıkulu Türkiye'yi Filistinlilere karşı katliam yapan İsrail ile bir tuttu
    Başkan Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü için şiir paylaşımı
    Başkan Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü için şiir paylaşımı
    Bugün hava nasıl olacak? | 5 Haziran Cumartesi hava durumu
    Bugün hava nasıl olacak? | 5 Haziran Cumartesi hava durumu
    Bozkır Arslanı Celaleddin 4. yeni bölüm fragmanı...
    Bozkır Arslanı Celaleddin 4. yeni bölüm fragmanı...
    CHP'li Sezgin Tanrıkulu Türkiye'yi Filistinlilere karşı katliam yapan İsrail ile bir tuttu
    CHP'li Sezgin Tanrıkulu Türkiye'yi Filistinlilere karşı katliam yapan İsrail ile bir tuttu
    Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de yeni doğalgaz keşfedildi
    Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de yeni doğalgaz keşfedildi
    Başkan Erdoğan yeni müjdeyi açıkladı!
    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan yeni müjdeyi açıkladı! Karadeniz’de yeni doğalgaz keşfi...
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Salgında 661 milyar TL destek verdik
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Salgında 661 milyar TL destek verdik
    Başkan Erdoğan Denizkurdu 2021 Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı
    Başkan Erdoğan Denizkurdu 2021 Tatbikatı'na canlı bağlantı ile katıldı
    Başkan Erdoğan'dan Uzun Mehmet Camii açılışında önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Uzun Mehmet Camii açılışında önemli açıklamalar