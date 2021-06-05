Başkan Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-5-haziran-dunya-cevre-gunu-toplu-acilis-toreninde-onemli-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız. Son dönemde Marmara'da karşımıza çıkan müsilaj sorunlarının kaynağı arıtılmadan denize bırakılan atık sulardır." dedi.