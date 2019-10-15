Başkan Erdoğan'dan 7. Türk Konseyi Zirvesinde önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-7-turk-konseyi-zirvesinde-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nde konuşma yaptı. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bin kilometre karelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık. Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz." dedi.