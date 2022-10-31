Başkan Erdoğan'dan 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-8-turk-tip-dunyasi-kurultayinda-onemli-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine / Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni'nde önemli mesajlarda bulundu. Erdoğan, "İstanbul'da kurulmasını temin ettiğimiz ortak mekanizma ile Ukrayna buğdayının 9.3 milyon tonunu insanlığın hizmetine sunarak gıda krizinin nispeten azaltılmasını sağladık. Her ne kadar Rusya kendisi için aynı kolaylıkların gösterilmemesi sebebiyle bu konuda mütereddit davsansa da biz insanlığa hizmet için gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.