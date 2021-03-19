Başkan Erdoğan'dan AB ile kritik görüşme!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-ab-ile-kritik-gorusme" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüştü. Telekonferans olarak yapılan görüşmeye Başkan Erdoğan Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden katıldı. Başkan Erdoğan'ın katıldığı görüşme 15.27'de başladı ve 45 dakika sürdü.