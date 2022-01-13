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    Başkan Erdoğan'dan AB ülkelerinin büyükelçileri ile toplantıda önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 13.01.2022, 15:11

    Başkan Erdoğan AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yaptığı toplantıda konuştu. Erdoğan, "Rumlar kendilerini adanın tek sahibi gören, Kıbrıs Türklerini yok sayan zihniyetinden kurtulmalı. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tescil edilmesi çözümün önünü açacaktır. Maalesef AB, körü körüne Rum tarafının sözcülüğünü yaparken, aynı coğrafyanın ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türklerinin haklarını hukukunu görmezden geldi. Avrupa Birliği'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur davranmasını ümit ediyoruz." dedi.

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