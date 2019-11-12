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Başkan Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar

Giriş Tarihi: 12.11.2019, 11:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'nin başkenti Washington'a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi ve ziyarete ilişkin kritik mesajlar verdi. Erdoğan, "FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır. Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım attık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız."dedi. Öte yandan Ferhat Abdi Şahin'in bir terörist olduğunu, böyle bir teröristle görüşmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle ifade edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Terörle mücadele öncelikli konumuzu oluşturmaktadır. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

FETÖ meselesinin ele alınacak konular arasında en üst sıralarda olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi için bugüne kadar birçok adım atttık, atmayı da sürdüreceğiz. Tüm darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerini bırakmamakta kararlıyız."

"TRUMP İLE SORUNLARIN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI NOKTASINDA HEMFİKİRİZ"

Erdoğan, "İlişkilerimizdeki sisli havaya rağmen Trump'la sorunların çözüme kavuşturulması ve ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında hemfikiriz." diye konuştu.

"FERHAT ABDİ ŞAHİN'İN BİR TERÖRİST OLDUĞUNU BELGELERİYLE İFADE EDECEĞİZ"

Ferhat Abdi Şahin'in bir terörist olduğunu, böyle bir teröristle görüşmelerinin yanlış olduğunu belgeleriyle ifade edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Terörle mücadele öncelikli konumuzu oluşturmaktadır. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

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