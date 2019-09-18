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Başkan Erdoğan'dan ABD'ye Güvenli Bölge mesajı: Kendi adımımızı atarız

Giriş Tarihi: 18.09.2019, 12:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde rektör atamalarında akademik olarak çok daha sıkı bir süreç işleteceğiz." dedi. Erdoğan konuşmasında Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmelere değinerek, "Güvenli Bölge konusunda 2 hafta içinde sonuca ulaşamazsak kendi adımımızı atarız." ifadelerini kullandı.

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