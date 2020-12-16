Başkan Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan ABD'nin CAATSA yaptırımlarına sert tepki göstererek, "İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmıştır. Bu yaptırımlar Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik bir saldırıdır." dedi.