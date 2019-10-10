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Başkan Erdoğan'dan AB'ye: Harekata işgal derseniz kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi size yollarız

Giriş Tarihi: 10.10.2019, 13:50

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Barış Pınarı Harekatı ile ilgili de konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tehditleri kaynağında kurutmak için harekete geçtik. Suriye, PKK/YPG işgalindeyken toprak bütünlüğü olamaz. DEAŞ, PKK ve YPG'ye karşı mücadeleyi sürdüreceğiz. Güneyimizde terör devletini engellemek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan harekatı eleştiren ülkelere de sert çıktı: Ey Suudi Arabistan siz önce Yemen'in hesabını verin! Mısır sen ülkende demokrasi katili olan birisin! Erdoğan, "Ey Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şu andaki operasyonumuzu işgal olarak nitelendirirseniz işimiz kolay. Kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz." diyerek uyarıda bulundu.

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