Başkan Erdoğan'dan AB'ye sert sözler! "Siz kimi kandırıyorsunuz!"

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-abye-sert-sozler-siz-kimi-kandiriyorsunuz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika.. Başkan Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Göçmenlerle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "AB bugünde çifte standart uygulamaktadır. Bu ara görüşüyoruz. 1 milyar Euro göndereceğiz diyorlar. Siz kimi kandırıyorsunuz ya. Biz artık bu parayı istemiyoruz." dedi.