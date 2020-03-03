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Başkan Erdoğan'dan AB'ye sert sözler! "Siz kimi kandırıyorsunuz!"

Giriş Tarihi: 03.03.2020, 00:14

Son dakika.. Başkan Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Göçmenlerle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "AB bugünde çifte standart uygulamaktadır. Bu ara görüşüyoruz. 1 milyar Euro göndereceğiz diyorlar. Siz kimi kandırıyorsunuz ya. Biz artık bu parayı istemiyoruz." dedi.

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