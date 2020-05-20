Başkan Erdoğan'dan Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-adli-yargi-hakim-ve-cumhuriyet-savcilari-kura-toreninde-onemli-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakim ve Savcı Atama Töreni'ne öznemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında; "İnsanlığın varoluş mücadelesinin en temel unsuru adalettir. Buna inanmayan kimsenin bu mesleği hakkı ile yapması mümkün değildir. Unutmayınız, hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır. Kendi vicdanında ahlaka ve adalete sahip olmayanların kağıt üzerindeki kararlarının bir önemi yoktur" dedi.