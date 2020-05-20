  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde önemli mesajlar

    Başkan Erdoğan'dan Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 20.05.2020, 15:08

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakim ve Savcı Atama Töreni'ne öznemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında; "İnsanlığın varoluş mücadelesinin en temel unsuru adalettir. Buna inanmayan kimsenin bu mesleği hakkı ile yapması mümkün değildir. Unutmayınız, hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır. Kendi vicdanında ahlaka ve adalete sahip olmayanların kağıt üzerindeki kararlarının bir önemi yoktur" dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Yalancı katil balinalar yeniden Kuzey Ege’de
    Yalancı katil balinalar yeniden Kuzey Ege’de
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak?
    CHP'li vekiller Anıtkabir ziyaretini unuttu! Kılıçdaroğlu dakikalarca bekledi
    CHP'li vekiller Anıtkabir ziyaretini unuttu! Kılıçdaroğlu dakikalarca bekledi
    THY'den 87. yıl dönümüne özel video!
    THY'den 87. yıl dönümüne özel video!
    Başkan Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı
    Başkan Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı
    Tüm Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde İstiklal Marşı okudu
    Tüm Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde İstiklal Marşı okudu
    CHP'li vekiller Anıtkabir ziyaretini unuttu! Kılıçdaroğlu dakikalarca bekledi
    CHP'li vekiller Anıtkabir ziyaretini unuttu! Kılıçdaroğlu dakikalarca bekledi
    Başkan Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı
    Tüm Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde İstiklal Marşı okudu
    Tüm Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde İstiklal Marşı okudu
    Başkan Erdoğan'dan sosyal mesafe uyarısı
    Başkan Erdoğan'dan canlı yayında Bakan Pakdemirli ve vekillere sosyal mesafe uyarısı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Sahip çıkmanızdan memnuniyet duyuyoruz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sahip çıkmanızdan memnuniyet duyuyoruz"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle 19 Mayıs buluşması
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle 19 Mayıs buluşması