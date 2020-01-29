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Başkan Erdoğan'dan Afrika ziyareti paylaşımı: Türkiye Afrikalıların kader ortağıdır

Giriş Tarihi: 29.01.2020, 02:07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden Afrika ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Senegal İş Formu'nda yaptığı konuşmadan ve geçmişte yaptığı Afrika ziyaretlerinden görüntülerin yer aldığı video paylaşımı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Erdoğan paylaşımında "Afrika’yla ilişkilerimizin harcı samimiyettir, hasbîliktir, kardeşliktir. Kıta ile bin yıllık kadim bağları olan Türkiye, Afrikalıların kader ortağıdır." ifadelerine yer verdi.

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