Başkan Erdoğan'dan Ahlat'ta önemli mesajlar

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Son dakika haberi....Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı kutlama törenleri kapsamında Ahlat'ta önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "2023 hedefleriyle ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesine getirmek için var gücümüzle mücadele ettik, ediyoruz." dedi.