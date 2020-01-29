Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Kur'an Kursu'nun kurucusu emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katıldı. 77 yaşında olan vaiz Ahmet Vanlıoğlu dün akşam hayata veda etmişti. Başkan Erdoğan, Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katıldı
Başkan Erdoğan'dan Ahmet Vanlıoğlu'na son veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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