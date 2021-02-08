Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Bayburt – Giresun – Niğde – Zonguldak 7. Olağan İl Kongrelerinde önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan "CHP'nin tek işi, terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutarak, kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak. (CHP) En büyük üzüntümüz içlerindeki bu çürümeyi, gençlerimizi kullanarak, onların istikbalini tehlikeye atarak saklamaya çalışmalarıdır." dedi.
Başkan Erdoğan'dan AK Parti 7. Olağan il kongrelerinde önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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