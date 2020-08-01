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    Başkan Erdoğan'dan AK Parti 81 il teşkilatıyla bayramlaşmada önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 01.08.2020, 15:04

    Başkan Erdoğan AK Parti'de telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ayasofya'nın açılması bayram sevincimizi artırdı. "En büyük zaferimiz milletimizin gönlünü fethetmektedir" dedi.

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