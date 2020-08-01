Başkan Erdoğan AK Parti'de telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ayasofya'nın açılması bayram sevincimizi artırdı. "En büyük zaferimiz milletimizin gönlünü fethetmektedir" dedi.
Başkan Erdoğan'dan AK Parti 81 il teşkilatıyla bayramlaşmada önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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