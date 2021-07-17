Başkan Erdoğan'dan AK Parti Erzurum İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-ak-parti-erzurum-il-danisma-toplantisinda-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katıldı, burada önemli açıklamalada bulundu. Erdoğan, "Erzurum'a eli boş gelmedik. Bugün gerçekleştireceğimiz toplu açılış töreninde 9.5 milyar lirayı bulan projeleri Erzurum'un istifadesine sunacağız." dedi. Teşkilatlara dikkat çeken uyarılarda bulunan Erdoğan, "Biz bu yolda kar kış demeden yürüdük. Kibir, büyüklenme, böbürlenme, vatandaşlarla arasına aşılmaz duvarlar örme bize asla yakışmaz. Bizim siyasetimizde millete rağmen siyaset, milleti hafife almak kesinlikle söz konusu değildir. Şimdiye kadar hep milletimizle beraber yürüdük. Bundan sonra da milletimizin gösterdiği istikamette yürümeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.