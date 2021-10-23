Başkan Erdoğan'dan AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-ak-parti-eskisehir-genisletilmis-il-danisma-toplantisinda-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'nden düzenlenen AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.