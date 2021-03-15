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    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 15.03.2021, 15:10

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, görevi devredenlere teşekkür etti, devralanlara ise başarılar diledi. Erdoğan, gençlere siyasete dair öğütler verdi, "Hakkı ve hakikati konuşmak, bulmak yerine, çarpıtmayı, yalanı siyasetlerinin merkezine yerleştirmek isteyenleri göreceksiniz, sakın örnek almayın." dedi.

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