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    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda çarpıcı mesajlar

    Giriş Tarihi: 17.03.2022, 15:23

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ama 2023 seçimleri, AK Parti'nin, Cumhur İttifakının geleceğinin ötesinde, ülkemizin ve milletimizin kaderi bakımından gerçek anlamda bir yol ayrımını ifade edecektir." dedi. Erdoğan ayrıca yarın açılışını yapacağı 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de değinerek, "Artık fiziki kalkınma konusunda kayda değer bir eksiğimiz kalmadığını memnuniyetle ifade etmek isterim. İşte yarın açılışını yapacağımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nün en önemli sembollerinden biri olacağına inandığım kalkınma hamlemizi ihtiyacımız olan büyük atılımı destekleyecek seviyeye getirdik." dedi.

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