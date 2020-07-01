  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısın'da önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısın'da önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 01.07.2020, 13:37

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, "İnternet mecralarını kullananlar, suç işleme konusunda layüsel değildir. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız." dedi.

    Erdoğan, ülkenin ekonomik gidişatına ilişkin, "Haziran ile ilgili ilk veriler ümit verici. Temmuzla birlikte çok daha büyük bir sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz." dedi. Erdoğan, "Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada kayıp olarak görülen 2020'yi inşallah bir kez daha herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız." ifadesini kullandı.

    "KENDİ VATANDAŞLARININ YARDIM ÇIĞLIKLARINA KULAK TIKAYANLAR TÜRKİYE'NİN DURUŞUNU SORGULAYAMAZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın döneminde kendi vatandaşlarının yardım çığlıklarına kulak tıkayanların, Türkiye'nin duruşunu sorgulama hakkı yoktur." diye konuştu.

    "AĞUSTOS AYININ SONUNDAN İTİBAREN KONGRELERİMİZE KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"
    "Aslında ülkemizde AK Parti'ye ve yaptığı hizmetlere gerçek manada karşı kimse yoktur. En azılı muhaliflerimiz bile dile getirmeseler de kendi içlerinde AK Parti'nin başarılarını takdir ediyor." diyen Erdoğan, "Nasipse, ağustos ayının sonundan itibaren kongrelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

    Erdoğan, ekim sonunda ilçe kongrelerini, sonrasındaki dört ayda il kongrelerini bitirerek 7. Olağan Büyük Kongre tarihini açıklayacaklarını bildirdi.

    "BU ALÇAKLARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara ilişkin, "Bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız." dedi.

    Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete, ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz. İnternet mecralarını kullananlar, suç işleme konusunda layüsel değildir. İnternet ve sosyal medya mecralarının ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız."

    Erdoğan, hukuki düzenleme tamamlandığında erişim engeli ile adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacaklarını belirtti.

    "HUKUK DEVLETİ İLKESİ DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZ ŞARTIDIR"

    "Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Bu ülkenin idari ve adli kurumlarını hiçe sayanları biz de hiçe sayarız." diyen Erdoğan, "Hukuk devleti ilkesi, demokrasinin vazgeçilmez şartıdır. Asıl bu konuda gerekeni yapmazsak demokrasiye ve hukuka aykırı davranmış oluruz." ifadesini kullandı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısın'da önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kritik Astana Zirvesi sona erdi! Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'den ortak bildiri
    Kritik Astana Zirvesi sona erdi! Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'den ortak bildiri
    Son dakika: İzmir'in Urla ilçesinde korkutan orman yangını!
    Son dakika: İzmir'in Urla ilçesinde korkutan orman yangını!
    İzmir'de, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
    İzmir'de, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
    Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin Kritik İdlib zirvesi! Erdoğan'dan flaş açıklamalar
    Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin Kritik İdlib zirvesi! Erdoğan'dan flaş açıklamalar
    Hava savunma ailesinin yeni üyesi Sungur göreve hazır
    Hava savunma ailesinin yeni üyesi Sungur göreve hazır
    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a hakaretlerde bulunan 100 kişi hakkında şikayet
    Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a hakaretlerde bulunan 100 kişi hakkında şikayet
    Kritik Astana Zirvesi sona erdi! Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'den ortak bildiri
    Kritik Astana Zirvesi sona erdi! Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'den ortak bildiri
    Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin Kritik İdlib zirvesi! Erdoğan'dan flaş açıklamalar
    Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin Kritik İdlib zirvesi! Erdoğan'dan flaş açıklamalar
    Hava savunma ailesinin yeni üyesi Sungur göreve hazır
    Hava savunma ailesinin yeni üyesi Sungur göreve hazır
    Erdoğan'dan ahlaksız saldırıya sert tepki!
    Başkan Erdoğan'dan Berat Albayrak ve ailesine ahlaksız saldırıya sert tepki!
    Türk donanması ile şaka yapılmaz
    Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert çıkış: Türk donanması ile şaka yapılmaz |Video