Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-ak-parti-genisletilmis-il-baskanlari-toplantisinda-onemli-aciklamalar-1604573934" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, konuşmasında, "(İzmir'de) Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı, 5. gün enkaz altından o yavru nasıl çıkarılacaktı?" ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, İzmir depreminin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini belirterek, "Depremde 114 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 35 insanımız da yaralandı. Yaralılardan 999 vatandaşımız taburcu oldu, 36 vatandaşımızın şu anda tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavisi süren kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Deprem anından itibaren arama kurtarma, enkaz kaldırma, hasar tespiti ve sağlık hizmetleri ile barınma ve gıda destekleri başta olmak üzere depremzedelerin tüm ihtiyaçları eksiksiz karşılanmıştır. Bakan arkadaşlarım, bunun yanında Sivil Toplum Kuruluşlarımız hepsi bölgede seferber olmak suretiyle bu işi yakından takip etmişlerdir. Enkaz kaldırma çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır. İnşallah bir ay içinde de deprem konutlarının yapımına başlayacağız. Önümüzdeki yıl bitmeden de hak sahiplerine evlerini teslim etmiş olacağız" dedi.