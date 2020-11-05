  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 05.11.2020, 13:13

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, konuşmasında, "(İzmir'de) Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı, 5. gün enkaz altından o yavru nasıl çıkarılacaktı?" ifadesini kullandı.

    AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, İzmir depreminin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini belirterek, "Depremde 114 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 35 insanımız da yaralandı. Yaralılardan 999 vatandaşımız taburcu oldu, 36 vatandaşımızın şu anda tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, tedavisi süren kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Deprem anından itibaren arama kurtarma, enkaz kaldırma, hasar tespiti ve sağlık hizmetleri ile barınma ve gıda destekleri başta olmak üzere depremzedelerin tüm ihtiyaçları eksiksiz karşılanmıştır. Bakan arkadaşlarım, bunun yanında Sivil Toplum Kuruluşlarımız hepsi bölgede seferber olmak suretiyle bu işi yakından takip etmişlerdir. Enkaz kaldırma çalışmaları en kısa sürede tamamlanacaktır. İnşallah bir ay içinde de deprem konutlarının yapımına başlayacağız. Önümüzdeki yıl bitmeden de hak sahiplerine evlerini teslim etmiş olacağız" dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı kamerada
    Avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı kamerada
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir'de önemli açıklamalar
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir'de önemli açıklamalar
    Yılkı atları İzmir’e indi!
    Yılkı atları İzmir’e indi!
    Yan yatan Cumhuriyet Sitesi’nde içerde kalan ve kurtarılan kişilerin ses kayıtları ortaya çıktı
    Yan yatan Cumhuriyet Sitesi’nde içerde kalan ve kurtarılan kişilerin ses kayıtları ortaya çıktı
    Hercai 46. yeni bölüm fragmanı
    Hercai 46. yeni bölüm fragmanı
    Tsunamiye yakalanan köpeğin mücadelesi kamerada
    Tsunamiye yakalanan köpeğin mücadelesi kamerada
    İzmir'deki deprem anları hastanenin güvenlik kamerasında
    İzmir'deki deprem anları hastanenin güvenlik kamerasında
    Yıkılan binalarla ilgili 9 kişi adliyede
    İzmir depreminde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesulleri adliyeye sevk edildi
    Ayda'nın yüzündeki yaralar artık iyileşmeye başladı
    Ayda'nın yüzündeki yaralar artık iyileşmeye başladı
    İzmir'de ağlatan ses kayıtları
    Ağlatan ses kayıtları: Enkaz altında kalanların 112 çağrı merkezi ile yaptığı görüşmeler ortaya çıktı
    İzmir'de 34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın çökme anı
    İzmir'de 34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın çökme anı
    Tsunamiden dehşete düşüren yeni görüntüler! Araçları böyle sürükledi
    Tsunamiden dehşete düşüren yeni görüntüler! Araçları böyle sürükledi