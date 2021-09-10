Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesine yönelik "Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun. Duvarlarımıza bu yazıları yazanlarla aynı yolda yürüyorsun" dedi.
Başkan Erdoğan'dan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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