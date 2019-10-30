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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 30.10.2019, 13:23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'de güvenli bölge anlaşmalarına işaret eden Erdoğan, "Küresel düzeyde oyun kuran bir devlet haline geldik." dedi. Erdoğan ayrıca konuşmasında ''Evet Türkiye yeni bir istiklal harbi veriyor. Ve hamd olsun zafere doğru adım adım yürüyor.'' ifadelerine yer verdi.

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