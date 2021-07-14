  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar

    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 14.07.2021, 12:48

    Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizden başka derdi millet, devlet, evlatlarına büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak olan başka bir siyasi kadro yoktur." dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Marmaris'te HDP binasına saldırı
    Marmaris'te HDP binasına saldırı
    Ege bayram tatiline hazır!
    Ege bayram tatiline hazır!
    Mahur ve Maraşlı'nın mutlu sonu
    Mahur ve Maraşlı'nın mutlu sonu
    KPSS sonuçları açıklandı!
    KPSS sonuçları açıklandı!
    Denizli'deki yangında sabotaj şüphesi
    Denizli'deki yangında sabotaj şüphesi
    Altınoluk'ta esrarengiz olay! Birden gökyüzünde belirdi
    Altınoluk'ta esrarengiz olay! Birden gökyüzünde belirdi
    Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edildi
    Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edildi
    Bayram tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan Kurban Bayramı tatilini açıkladı
    Bayram tatili kaç gün olacak? Başkan Erdoğan Kurban Bayramı tatilini açıkladı
    Başkan Erdoğan'dan Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli mesajlar
    İstanbul'da skandal görüntüler! Kilise duvarı üstünde oyuna tepki
    İstanbul'da skandal görüntüler! Kilise duvarı üstünde oyuna tepki
    CHP ve HDP'den İzmir'de ortak miting
    CHP ve HDP'den İzmir'de ortak miting
    Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı
    Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı