Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizden başka derdi millet, devlet, evlatlarına büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak olan başka bir siyasi kadro yoktur." dedi.
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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