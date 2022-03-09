Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli mesajlar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Girdiği 16 seçimin istisnasız tamamında hezimete uğrayan CHP, kendini geliştirmek için en küçük bir gayret göstermemiş, tam tersine sürekli geriye gitmiştir. Şimdi bu CHP, güya peşine taktığı, hepsinin ismini açıkça zikretmeye cesaret dahi edemediği bir 28 Şubat ittifakı kurdu. Güya bu ittifakla seçimi kazanarak ülkenin yönetim sistemini değiştirecek, dünyayı güzelleştirecek, bölgemizi krizlerden kurtarıp çiçek, böcek diyarı haline getireceklermiş. Biz iddialı bir insan olarak karşımızdaki muhalefetin de iddialı olmasını isteriz, severiz. Ama en azından şu ana kadar karşımızdaki ittifakın ortaya koyduğu fotoğraf, bizi bu yönde motive etmek yerine kah güldürüyor, kah hüzünlendiriyor, kah hayrete düşüyor." açıklamasını yaptı.