Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "2023 bizim için final değil, büyük ve güçlü Türkiye için yeni bir milat ve yeni bir başlangıç, kilit taşı olacaktır. AK Parti'nin kazandığı her seçim esasen böyle bir başlangıçtır." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca "Bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil, kendi kirli gündemlerini inşa etmektir. Gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı, kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden hesap sorarlardı." dedi.