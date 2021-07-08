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    Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 08.07.2021, 12:42

    Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişiminin gerisindeki sinsi gaye ile ekonomimizi krize sokma planlarındaki hedef aynıdır." ifadesini kullandı.

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