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    Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 24.08.2021, 15:04

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Merkez Bankası rezervlerimiz şu an 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak." dedi.

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