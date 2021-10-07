Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 3600 ek gösterge konusunda, "Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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