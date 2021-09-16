Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Binası Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "Bundan Sonra Kırşehir'de çok farklı bir AK Parti etkinliğini yaşayacağız. Yeni yönetimle birlikte AK Parti'nin bu döneminin çok farklı olacağına inanıyorum." dedi.