Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-ak-parti-kizilcahamam-kampinda-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... AK Parti Kızılcahamam Kampı başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kampta açılış konuşmasını yaptı. Başkan Erdoğan, "Harekat ve operasyonlarla güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik. Güvenlik hattının endişelerini yeni harekatlarla gidereceğiz" dedi. Erdoğan, "Biz başaramayacaksınız dedikçe yeni yöntemlerle üzerimize gelenlere diyoruz ki, sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz. Bu milletin son ferdi şehit olmadan aziz vatanımızın tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.