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    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 08.11.2020, 15:09

    Başkan Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şuşa'nın kurtuluşu, işgal altındaki toprakların kalan kısmının özgürlüğüne kavuşmasının yakın olduğunun da işaretidir. Bir kez daha kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi şahsım ailem ve milletim adına tebrik ediyorum." dedi.

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