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    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 13.11.2020, 15:45

    AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulununan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Buraya gelmeden önce 41. Komando Tugayımızda Sancak Teslimi Töreni'ne katıldım. Kongremizden sonra buradan ismini de açıklıyorum. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Fehmi Cumalıoğlu gençlikte beraber siyaset yaptığımız bir büyüğümüzdü. Yıllarca bakanlıklar yaptı. Başhekimlikler yaptı. 1996'da da rahmetli oldu. Dedik ki Tekirdağlı olarak bu şehir hastanemize abimizin ismi yakışır. Bize büyüklerimizi unutturmamak yakışır." dedi.

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