Başkan Erdoğan’dan Almanya ziyareti öncesi kritik açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle "Libya" konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Berlin'e hareketi öncesi flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Darbeci Hafter’in eylemleri görmezden geliniyor” dedi. Öte yandan Erdoğan, "Yunanistan, Almanya'ya davet edilmediği için ciddi rahatsızlık içinde. Libya ve Türkiye arasındaki anlaşma zaten Yunanistan'ı çıldırtmıştı." şeklinde konuştu. Ayrıca Erdoğan, eski Korgeneral Metin İyidil'in önce gözaltına alınıp sonra salıverilmesi kararı üzerine "FETÖ yargılamalarında aynı sanığa bir mahkemenin beraat vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, "Tabii bu yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım olmuştur. İlginç olan şey şu bunların hepsinin talimatlarını da verdik kararı veren kişilerin de FETÖ'cü olması bu işin nerelere vardığını gösteriyor bu işin arkasında ne gibi oyunlar olabileceğini de gösteriyor." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Libya" konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Berlin'e hareketi öncesinde basın toplantısı düzenledi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"DARBECİ HAFTER'İN EYLEMLERİ GÖRMEZDEN GELİNİYOR"



Darbeci Hafter'in pervasız saldırıları karşısında uluslararası toplum maalesef gerekli tepkiyi bugüne kadar göstermemiştir.

DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin Libya'da yeniden zemin kazandığını görüyoruz.

Saldırılar tüm Akdeniz havzasını tehdit eder hale gelmiştir.

Bu zirvenin ancak bugün düzenleniyor olması elbette düşündürücüdür.

Meşru Libya hükümetiyle iki mutabakat muhtırasıyla işbirliğimizi perçinledik.

Türkiye Libya'da barışın anahtarı olmuştur.

Libya'da sükunet sayın Putin ile yaptığımız ateşkes çağrısıyla sağlanmıştır.

Ülkemiz Libya'nın geleceğine sahip çıkmıştır.

Berlin kongresini önemli bir adım olarak görüyoruz.

Yeniden filizlenen umutlar kan ve kaos tüccarlarının ihtiraslarına kurban edilmemelidir.

Libya ile beraber aciliyet kesbeden bir diğer husus da İdlib'teki durumdur.

Pazar yerine yapılan saldırı sonucu 19 İdlibli kardeşimiz şehit oldu. ülkemize yönelik göç hareketi başladı.

Rejimin vahşetine bir dur demenin vakti geldi.

"YUNANİSTAN CİDDİ RAHATSIZLIK İÇİNDE"

Yunanistan Almanya'ya davet edilmediği için ciddi bir rahatsızlık içinde. Libya ve Türkiye arasında yapılan anlaşma Yunanistan'ı malum çıldırtmıştı. Bunu ardından da rövanşist anlayışla bunu nasıl geri alırız çabasına girdi. Hafter'in bir kıymeti harbiyesi yok. Tuttu Hafter'i Yunanistan'a davet etti. Bu görüşmeleri yaptılar hiçbir kıymeti yok. Hafter Almanya'ya geldiğinde orada neler söyleyecek hepsini orada görme imkanımız olacak. Miçotakis oyunu yanlış oynuyor. Attığı adımlar doğru değil.



METİN İYİDİL'İN SERBEST BIRAKILMASI SKANDALI VE SONRASINDA TEKRAR TUTUKLANMASI

(FETÖ yargılamalarında aynı sanığa bir mahkemenin beraat vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?)



Tabii bu yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım olmuştur. İlginç olan şey şu bunların hepsinin talimatlarını da verdik kararı veren kişilerin de FETÖ'cü olması bu işin nerelere vardığını gösteriyor bu işin arkasında ne gibi oyunlar olabileceğini de gösteriyor. Ama bir gerçek var ki hak en sonunda yerini buluyor. Müebbet hapse mahkum olmuş birini hemen beraat ettirme ve tahliyesini verme gibi bir yola bir mahkeme nasıl gidiyor. Bu anlaşılır bir şey değil. Sağ olsun adalet bakanlığımız ve savcılarımız bu noktada adımlarını attılar. İçişleri bakanlığı ile birlikte operasyonla yakaladılar.