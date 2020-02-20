 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Başkan Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı

Başkan Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı

Giriş Tarihi: 20.02.2020, 22:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Erdoğan, saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya’nın Hanau kentinde gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Erdoğan, saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'nın Hanau kentinde gerçekleşen menfur saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Almanya'da iki kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, 5'i Türk 9 kişi hayatını kaybetmişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İdlib'de hızlı ilerleyiş sürüyor! SMO'nun hareket alanı genişliyor
İdlib'de hızlı ilerleyiş sürüyor! SMO'nun hareket alanı genişliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı
Seyir halindeki araç alev alev yandı
Seyir halindeki araç alev alev yandı
Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme
Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme
TSK, İdlib'de rejim güçlerini bombaladı! İşte o anlar
TSK, İdlib'de rejim güçlerini bombaladı! İşte o anlar
Afili Aşk 35. yeni bölüm fragmanı izle
Afili Aşk 35. yeni bölüm fragmanı izle
İdlib'de hızlı ilerleyiş sürüyor! SMO'nun hareket alanı genişliyor
İdlib'de hızlı ilerleyiş sürüyor! SMO'nun hareket alanı genişliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı
Başkan Erdoğan'dan önemli görüşme
Başkan Erdoğan, Libya UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'la görüştü
TSK, İdlib'de rejim güçlerini bombaladı! İşte o anlar
TSK, İdlib'de rejim güçlerini bombaladı! İşte o anlar
TSK, İdlib'de rejim hedeflerini böyle vurdu
TSK, İdlib'de rejim hedeflerini böyle vurdu
İdlib operasyonu başladı! TSK destekli muhalifler harekete geçti
İdlib operasyonu başladı! TSK destekli muhalifler harekete geçti