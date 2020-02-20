 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Başkan Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıya ilk tepki

Başkan Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıya ilk tepki

Giriş Tarihi: 20.02.2020, 15:58

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Almanya'da 5'i Türk 10 kişinin öldüğü saldırı hakkında ilk kez konuşan Başkan Erdoğan, "Almanya'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi

Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı

Erdoğan, "Başta Büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"KÜTÜPHANEMİZ, 4 MİLYON BASILI ESERE KAVUŞMUŞTUR"

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"Bugün açılışını yaptığımız Millet Kütüphanesi ile Külliyemizi tamama erdirmiş oluyoruz. Kütüphanemiz, 4 milyon basılı esere kavuşmuştur. Bu kitap seferberliğini daha da genişletecek, 5 milyonu da aşan bir hacme kavuşacağız. Nadide eserlerden oluşan kütüphanesi bulunan tüm ilim, fikir ve sanat erbabımızı, Millet Kütüphanesi'ne bağışta bulunmaya davet ediyorum. Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de yakında milletimizin hizmetine sunacağız. Bu kütüphane ile tarihe uzanan köprüler kuruyor, coğrafyalar arasında kavşaklar inşa ediyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz, araştırmacılarımız, milyonlarca kitabın bulunduğu rafların arasında dolaşsın."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan Almanya'daki ırkçı saldırıya ilk tepki haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon mesajı
Doğum günün kutlu olsun kahraman...
Doğum günün kutlu olsun kahraman...
Çanakkale Boğazı'nda yangın paniği!
Çanakkale Boğazı'nda yangın paniği!
İzmir'de tartıştığı arkadaşlarını TIR'la kovaladı
İzmir'de tartıştığı arkadaşlarını TIR'la kovaladı
Ters yöne giren alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
Ters yöne giren alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! | Kuruluş Osman 12. bölüm fragmanı yayınlandı
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! | Kuruluş Osman 12. bölüm fragmanı yayınlandı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon mesajı
Doğum günün kutlu olsun kahraman...
Kahraman şehit Ömer Halisdemir 46. doğum gününde anılıyor
Çanakkale Boğazı'nda yangın paniği!
Çanakkale Boğazı'nda yangın paniği! Geminin makine dairesinde yangın çıktı
TSK konvoyu, İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesinde görüntülendi
TSK konvoyu, İdlib'in Cabal el Zaviye bölgesinde görüntülendi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Millet Kütüphanesi paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Millet Kütüphanesi paylaşımı
Türkiye ve Özbekistan arasında tarihi anlaşma! Başkan Erdoğan imzayı attı
Türkiye ve Özbekistan arasında tarihi anlaşma! Başkan Erdoğan imzayı attı